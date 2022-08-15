تفاصيل مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج 3» قبل انطلاقه غدا

ينطلق غدا الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، في نسخته الثالثة، بقيادة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصرية بالخارج، وذلك بمشاركة نحو 342 مشاركا، وهم ممثلون عن 45 كيانا مصريا بالخارج، من جميع الدول المضيفة على مستوى العالم.

وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، وضرورة ربطهم بوطنهم الأم مصر، في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

تفاصيل مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج 3»

- تعد هذه النسخة من المؤتمر، هي النسخة الثالثة من سلسلة مؤتمرات «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج».

- سيشارك بهذه النسخة نحو 342 مشاركا مصريا بالخارج.

- تشمل هذه النسخة استعراض خطط الاستثمار والتنمية في مصر وإشراك المصريين بالخارج فيها.

محاور النسخة الثالثة

- ترتكز النسخة الثالثة من سلسلة مؤتمرات «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، على 3 محاور، وهم:

1- المحور الاقتصادي: يتمثل في خدمات البنوك وفرص الاستثمار في مصر سواء عقاري أو تجاري أو صناعي.

2- المحور الثقافي: يتمثل في عقد سلسلة من الندوات الثقافية والأنشطة الرياضية لأبناء الجاليات المصرية حول العالم للتعريف بما تحقق من إنجازات في الدولة المصرية.

3- المحور الخدمي: يتناول موضوعات مهمة مثل التغطية التأمينية والمساندة القضائية وتحويل التأمينات.

- تشمل هذه النسخة من المؤتمر 3 جلسات، والتى تتمثل فى:

1- الجلسة الأولي: بعنوان «المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقاري في مصر».

2- الجلسة الثانية: بعنوان «خدمات الأحوال المدنية والتجنيد للمصريين بالخارج».

3- الجلسة الثالثة: بعنوان «تطوير التعليم وأول تأمين على المصريين بالخارج».

- سيناقش المؤتمر فى هذه النسخة الاستثمار العقاري في مصر.

-المصريون بالخارج يمثلون جزءا مهما من الترويج لإنجازات الوطن، والتعريف بما يحدث في مختلف المجالات، داخل الدول المضيفة.

- التعريف بأهمية ومزايا المشاركة في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج.