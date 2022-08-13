تأجيل انطلاق مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج 48 ساعة.. لحضور وزيرة الهجرة الجديدة

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تأجيل انطلاق المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، لمدة 48 ساعة ليقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري، بدلا من غد الأحد، لتتمكن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي من حضور المؤتمر ولقاء ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج.

وياتي المؤتمر، في إطار التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر في الدول المختلفة، ويسبقه إجراء زيارتين ميدانيتين للعاصمة الإدارية الجديدة، غدا الأحد، وزيارة لمدينة العاشر من رمضان يوم الاثنين 15 أغسطس.

وحرصت وزارة الهجرة على تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر، بهدف استعراض سبل التعاون بينها وبين وطنهم الأم، لتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التي يمثلونها في الخارج، ولتعريفهم بجهود التنمية التي تجرى على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية في دولة الإقامة، فضلًا عن الاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وسط حضور ممثلي كل الوزارات والجهات الحكومية المعنية، إذ تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في مختلف دول العالم.

3 محاور يناقشها مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

ويرتكز المؤتمر على ثلاثة محاور: الاقتصادي والثقافي والخدمي، إذ يتناول المحور الاقتصادي الشق الذي يهم المصريين بالخارج مثل خدمات البنوك وفرص الاستثمار في مصر سواء عقاري أو تجاري أو صناعي، فيما يتناول المحور الثقافي عقد سلسلة من الندوات الثقافية والأنشطة الرياضية لأبناء الجاليات المصرية حول العالم للتعريف بما تحقق من إنجازات في الدولة المصرية، أما المحور الخدمي فهو يتناول موضوعات مهمة مثل التغطية التأمينية والمساندة القضائية وتحويل التأمينات، معربة عن تطلعها لخروج هذا المؤتمر بنتائج ملموسة ومفيدة بالنسبة للمصريين بالخارج.

بث جلسات المؤتمر عبر صفحة وزارة الهجرة على «فيسبوك»

ويتضمن جدول أعمال مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج جلسة افتتاحية يعقبها ثلاث جلسات، الأولى بعنوان «المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقاري في مصر»، والثانية بعنوان «خدمات الأحوال المدنية والتجنيد للمصريين بالخارج»، والثالثة بعنوان «تطوير التعليم وأول تأمين على المصريين بالخارج».

ومن المقرر بث كل جلسات المؤتمر مباشرة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على «فيسبوك»، كما يستقبل فريق الوزارة كل الأسئلة من مواطنينا بالخارج ويقوم بنقلها للمتحدثين في ختام كل جلسة.