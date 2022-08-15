رئيس الوزراء يؤكد توطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات: نشجع المصنّعين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق التي تنفّذ على مستوى الجمهورية، خصوصًا المشروعات التي تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

متابعة موقف مشروعات المرافق

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد متابعة موقف مشروعات المرافق التي تنفذها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية بشكل عام، كما تطرّق بشكل خاص إلى موقف مشروعات المرافق التي تنفّذ ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في عدد من المحافظات.

وأضاف «سعد» أنّ رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنّ توطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات يُعد أولوية قصوى يحتاجها قطاع المرافق في مصر، وفي هذا الإطار وجّه رئيس الوزراء بمنح التيسيرات المطلوبة للمصنعين، مشيرًا إلى أنّ الدولة مستعدة لتقديم هذه الحوافز لهم، وأنّ الحكومة تشجع هؤلاء المصنعين على بدء تصنيع هذه المنتجات.

الحفاظ على الاستثمارات

وتابع المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة لاستخدام الطرق الحديثة في معالجة الصرف الصحي، باستخدام المواد المصنعة محليًا، مع تأكيد أهمية إجراء الصيانة بشكل دقيق، وحسن الإدارة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المشروعات.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى الموقف المالي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات القابضة، وكذا موقف حل التشابكات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة.