تشييع جثامين الأطفال ضحايا حريق سوهاج وسط صدمة الأم وبكاء الأب

شيَّع الأب المكلوم والمئات من أهالي حي الكوثر بمحافظة سوهاج جثامين الثلاثة أطفال الأشقاء، الذين لقوا مصرعهم بحريق شقتهم السكنية التابعة لعمارات الأوقاف.

تسليم جثامين الأطفال

وتسلم الأب، عقب تعافيه وإذابة جلطة كانت أصابته فور معرفته بحادث حريق شقته ومصرع أطفاله، جثث أبنائه الثلاثة «أدهم»، 13 عاما، و«شاهندة» 9 أعوام، و«أمنية» 7 أعوام، من مستشفى سوهاج العام، ليتم تشييع جثامينهم لمثواهم الأخير بمقابر العائلة، وسط دموع الأب التي لا تتوقف على فقدان ثلاثة من أبنائه، بينهم ابنه البكر.

وكان قد أصر الأب على استلام جثامين أبنائه بنفسه، كما قام أيضا بمواراتهم الثرى بيديه، ليكون حضنه آخر ما يلامس أبناءه.

تشييع جثامين الأطفال

وشيَّع الجثامين أهل حي الكوثر وسط دموعهم ودعواتهم للأسرة المكلومة بالصبر، وبالدعاء للطفلة «هاجر»، 8 أعوام، التي ترقد داخل وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى سوهاج العام.

صمت وصدمة الأم

كما شاركت الأم بتشييع جثامين أبنائها، وسط صمت تام، فوفقا لحديث «محمد»، عم الأطفال، لـ«الوطن»، أن الأم كانت صامتة تماما بتشييع الجثامين حيث قال «كانت ساكتة وبطلت تسأل، السكينة سارقاها ومش حاسة بحاجة، قاعدة وسط الناس وساكتة خالص».

تفاصيل الواقعة

وكان قد نشب حريق بإحدى الشقق السكنية بحي الكوثر بمحافظة سوهاج بمساكن الأوقاف حيث لقى 3 أطفال أشقاء مصرعهم بالحريق وأصيب اثنان أشقاؤهم ووالدتهم بالحريق.