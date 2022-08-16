صابر الرباعي يحيي حفلا غنائيا في تونس.. الليلة

يستعد الفنان صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي ضخم الليلة في تونس، ضمن فاعليات مهرجان قرطاج الدولي المقام بدولة تونس، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

صابر الرباعي يروّج لحفله في تونس

وروج صابر الرباعي للحفل قبل أيام، من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر البرومو الرسمي للحفل لتشويق جمهوره له، وعلق عليه قائلًا: «أيام تفصلنا عن لقائنا بـ مهرجان قرطاج الدولي صيف 2022.. جاهزين».

كما كشف عن نفاد تذاكر الحفل كاملة بعد أيام قليلة من فتح باب الحجز، قائلا: «مهرجان قرطاج يعلن عن نفاد كامل تذاكر حفل أمير الطرب العربي صابر الرباعي، و هو بدوره يتمنى أن يكون في مستوى الحدث وتكون سهرة استثنائية لجمهور استثنائي».

صابر الرباعي يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي

وفي سياق آخر، يستعد صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي يوم الجمعة 26 من أغسطس الجاري.

وشوق «الرباعي» جمهوره للحفل، ونشر عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» البوستر الرسمي لحفله في الساحل الشمالي، وعلق عليه قائلًا: «موعد آخر لنا خلال هالشهر Sea view، رأس الحكمة بالساحل الشمالي من مصر أم الدنيا ، يوم الجمعة 26-8-2022 ، كونوا بالموعد».