تفاصيل حفل صابر الرباعي في الساحل الشمالي: التذاكر تبدأ من 500 جنيه

يستعد الفنان صابر الرباعي لإحياء حفلا غنائيا جماهيرا في الساحل الشمالي خلال الأيام المقبلة، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة.

حفل صابر الرباعي في الساحل الشمالي

وكشفت شركة تذكرتي عن تفاصيل الحفل المقرر إقامته يوم الجمعة 26 من أغسطس الجاري، ونشرت البوستر الرسمي للحفل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليه: «أمير الطرب العربي صابر الرباعي في كرنفال SEA VIEW North Coast لأول مرة في الساحل الشمالي، راس الحكمة يوم الجمعة 26 أغسطس! استعدوا لليله صيفية رائعة».

وطرحت شركة تذكرتي التذاكر الأولية للحفل من فئة Regular، والتي يبلغ سعرها 500 جنيه مصري فقط لا غير.

حفل صابر الرباعي في مهرجان قرطاج

كما يستعد صابر الرباعي لإحياء حفلا غنائيًا يوم الثلاثاء الموافق 16 من أغسطس الجاري ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي المقام بدولة تونس.

وكشف «الرباعي» مؤخرًا عن نفاذ تذاكر الحفل قبل 10 أيام من الحفل، وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «قبل عشرة أيام من موعد الحفل، مهرجان قرطاج يعلن عن نفاذ كامل تذاكر حفل أمير الطرب العربي صابر الرباعي، و هو بدوره يتمنى أن يكون في مستوى الحدث وتكون سهرة استثنائية لجمهور استثنائي، إلى اللقاء يوم 16/8/2022».

آخر أعمال صابر الرباعي

وكانت آخر أعمال الفنان صابر الرباعي أغنية «الشياكة» التي قام بطرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» في يوليو الماضي، وحققت الأغنية مليون مشاهدة، وهي من كلمات: هاني عبد الكريم، وألحان: مدين، وتوزيع: عمرو الخضري.