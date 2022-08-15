«السياحة» تلزم الفنادق بالاستمرار فى حملات التعقيم وتطعيم العاملين

أرسل عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، خطابًا إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، الخاصة بشأن الاستمرار فى حملات التطهير والتعقيم وتطعيم كل العاملين ضد فيروس كورونا، والتأكيد أهمية اللقاحات لمختلف الأمراض المستهدفة.

ولفت إلى ضرورة التزام كل المنشآت الفندقية بالاستمرار في تلك الإجراءات وذلك حرصًا على سلامة النزلاء والعاملين بالفنادق.

الفنادق ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية

ومن جهته قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن كل المنشآت الفندقية ملتزمة بحملات التطهير والتعقيم الدورية، فضلاً عن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا ،لافتا إلى أنه تم تطعيم كل العاملين بالفنادق بجرعتي التطعيم الخاصة بـ«كوفيد 19» بل إن العديد منهم حصل على الجرعات التعزيزية.

لجان وزارة السياحة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك لجان من وزارة السياحة والآثار تقوم بالمرور الدوري على المنشآت الفندقية للتأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتًا إلى أن تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا محليًا وعالميًا جعل من الإجراءات المطبقة حاليًا بسيطة للغاية، كاشفًا عن الإجراءات المطبقة حاليًا لا تشمل أي إجراءات للتباعد، أو تخصيص غرف أو أدوار بالفنادق لعزل المصابين بفيروس كورونا.

وفى سياق آخر، أرسلت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية منشورًا حمل رقم 131 لسنة 2022 إلى كل الفنادق المصرية بمناسبة صدور القانون 19 لسنة 2022 والخاص بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار والخاص بآلية مشاركة المنشآت الفندقية فى الصندوق، وذلك عبر تحصيل رسم سنوي من الفنادق بفئاتها المختلفة بنسبة 1% من سعر إقامة الفرد في الليلة بما لا يقل عن 5 جنيهات ولا يزيد عن 50 جنيهًا.