المنشآت الفندقية: إقامة عروض الصوت والضوء بالهرم الأحد المقبل بشكل طبيعي

قال محمد عبدالعزيز السياحة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم يوم الأحد المقبل الموافق 14 أغسطس الجاري والتي كان من المقرر إلغائها ستعرض بشكل طبيعي بداية من الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد ولمدة 60 دقيقة .

توفيق أوضاع الرحلات وفقا لمواعيد عروض الصوت والضوء

وأضاف خلال الخطاب الذى أرسله إلى علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أنه سيتم إلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022، لافتا إلى ضرورة إخطار كافة الفنادق بهذه الإخطارات حتى يتسنى لها توفيق أوضاع الرحلات الخاصة بنزلائها إلى منطقة الهرم.

وصول أولى الرحلات الروسية للغردقة اليوم

وفي سياق متصل، قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن فنادق شرم الشيخ والغردقة مستعدة لاستقبال السياح الروس القادمين لمصر بداية من اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن أولي الرحلات التي تسيرها الشركة المصرية العالمية للطيران إحدى شركات الطيران المصرية الخاصة ستصل اليوم من موسكو إلى الغردقة، على أن تبدأ أولى رحلات الشركة من روسيا إلى شرم الشيخ غدا الأربعاء.

تسيير 8 رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة

وأضاف لـ«الوطن» أن روسيا ستبدأ بداية من اليوم 9 أغسطس 2022 في تسيير نحو 8 رحلات قابلة للزيادة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، موضحا أن تلك الرحلات هامة جدا في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير الماضي.

وكان محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن تسيير روسيا لتلك الرحلات خلال الموسم السياحي الصيفي ورغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها جراء الحرب الروسية الأوكرانية تشير إلى أمرين؛ الأول أن المقصد السياحي المصري واحد من أهم المقاصد التي يفضل الروس زيارتها، والثاني أن الشتاء المقبل يشهد زيادة في أعداد الروس القادمين لمصر.