«خلود» تستعين برواية زقاق المدق في مشروع تخرجها.. حولتها للوحات فنية

إحياءً للشخصية المصرية القديمة ولإبراز الأحياء الشعبية التي جاءت في صفحات رواية زقاق المدق للروائي الكبير نجيب محفوظ، أبدعت الطالبة خلود موسى الطالبة بكلية فنون جميلة الإسكندرية، في تنفيذ مشروع التخرج، من خلال تحويل شخصيات الرواية إلى مشاهد مصورة ورسومات تعبيرية تحكي القصة للأجيال الجديدة بريشة فنانة شابة.

مشروع الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية

وقالت موسي، 24 عاماً، إن إختيار رواية زقاق المدق جاء لعشقها للشخصيات المصرية القديمة وشخصيات الرواية والحياة القديمة بملابسها ومبانيها، لافتة إلى أنها تحدت كافة المصاعب التي واجهتها أثناء تنفيذ المشروع والتي لم تكن سهلة، حيث حاولت إبراز تعبير كل شخصية، ورسم ملامحها وفقاً لشخصيتها في رواية زقاق المدق.

رواية زقاق المدق في مشروع تخرج الإسكندرية

وأوضحت «خلود» أنها درست وقرأت عن كل شخصية قبل البدء في الرسم، ومنها شخصية الست «حميدة»، بطلة الرواية وصاحبة الجسم الممشوق والجمال المصري القديم، على عكس شخصية «المعلم» صاحب الوزن الزائد والملامح الصعبة.

وأكدت «خلود» أنها حاولت إظهار كل الشخصيات في الصور من خلال الحركات التعبيرية والرسوم، والتي منها «المعلم كرشة» أحد الشخصيات الكوميدية في الرواية، كما حاولت إبراز جمال المباني المصرية القديمة، والتي تتميز بالمشربيات المتلاصقة والأرابيسك، والفن المصري القديم، إضافة إلى الأزياء التي كانت تميز هذا العصر ومنها الطربوش والزي الأزهري المتمثل فى الجبة والقفطان، لافتة إلى أن ألوان «الأكريليك» المستخدمة كان لها عامل كبير في نقل الروح إلى قارئ القصة.

وأشارت طالبة الفنون الجميلة إلى أن مشروع تخرجها نال إعجاب اللجنة وأسرتها وأصدقائها وأساتذتها في الكلية، إضافة إلى إعجاب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صوره.