5 برامج جديدة بكلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية

كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية، هي واحدة من الكليات الجديدة التي يبحث عنها خريجي الثانوية العامة 2022، وذلك بعد قرار رئيس الجامعة بفتح برامج جديدة للكلية في الجامعة الأهلية بالإسكندرية، في محاولة لإدخال تخصصات جديدة تتماشي مع سوق العمل ومع التكنولوجيا والرقمية في مجال البيانات والحاسبات، فهى من الكليات التي تم إنشاؤها مؤخراً منذ عامين، حيث توجد الكلية ضمن تنسيق الثانوية العامة 2021 كمرحلة الأولى.

برامج جديدة كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية الأهلية

قرر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية فتح برامج جديدة تابعة لكلية علوم الحاسب والبيانات في جامعة الإسكندرية الأهلية:

- برنامج الأمن السيبراني.

ـ برنامج الأنظمة الذكية.

مصاريف البرامج الجديدة كلية الحاسبات وعلوم البيانات بالإسكندرية الأهلية

وقرر مجلس الجامعة أن تشمل المصاريف الدراسية للبرامج الجديدة بالكلية هي 45 ألف جنيه لكل برنامج جديد.

برامج كلية الحاسبات وعلوم البيانات بالإسكندرية للعام الجامعي 2022 - 2023

أعلنت كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الاسكندرية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن فتح باب التقدم لـ 5 برامج المتخصصة للعام الجامعي 2022 – 2023 وهي:

- برنامج تحليلات الأعمال كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية.

- تحليل ونمذجة عمليات الأعمال.

- ابتكار حلول تجميع البيانات مبنية على الاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا.

- بناء مستودعات البيانات من مصادر مختلفة من البيانات.

- استخدام الطرق المختلفة لتحليل البيانات لدعم القرارات في مؤسسات الأعمال.

- توطين وإدارة نظم المعلومات بما في ذلك الشق القانوني لدعم التحول الرقمي.

- تحليل البينات في القطاعات المختلفة ذات القدرة الكبيرة على توليد البيانات مثل التسويق الرقمي، والتجارة الالكترونية وخدمات الحكومة الإلكترونية.

- تطوير حلول ومنتجات مبنية على تكنولوجيا تحليل البيانات لتمثل نواة لمشروعات جديدة.

برنامج النظم الذكية كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية

تحديد وتحليل وتقييم مكونات وأساسيات النظم الذكية.

جمع وتحليل المعلومات والتوقعات من البيانات الضخمة والمساعدة على اتخاذ القرار.

تصميم وبناء واختبار أنظمة الحوسبة الذكية.

تصميم وبناء برمجيات النظم المدمجة والروبوتات.

التعرف على كيفية تصميم وإنشاء وإدارة مدن ذكية.

توفير الدعم والإدارة والصيانة اللازمة لضمان فاعلية وكفاءة أداء النظم الذكية.

مراجعة وتقييم النتائج المتاحة لتحديد مدى فائدة وفاعلية الأنظمة القائمة.

برنامج تحليلات الوسائط الإعلامية كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية

تحليل محتوى الوسائط الإعلامية واستشراف المتغيرات في البيئة الرقمية الإعلامية على المستوى المحلي والعالمي.

إنتاج كافة أشكال البرامج الإذاعية والتليفزيونية الرقمية باستخدام تقنيات الوسائل المتعددة والتصوير الرقمي والمونتاج.

استخدام الحوسبة والتكنولوجيا في تحليل بيانات كافة عناصر العمل الصحفي التقرير، المقال، التحقيق وحتى فنيات الإخراج الصحفي بطريقة رقمية إلكترونية.

تطوير الممارسات الإعلامية في ضوء الاستفادة من الخبرات الحاسوبية وعلوم البيانات والمعلومات.

توطين الرقمنة في المؤسسات الإعلامية المتنوعة إذاعة، صحافة، تليفزيون بما في ذلك التحول نحو الأرشيف الرقمي.

بناء مراصد لتحليل البيانات الضخمة على شبكات التواصل الاجتماعي وتحليل المشاعر.

ابتكار آليات لاستطلاعات الرأي العام في القضايا المختلفة بالاستناد على القياس الإلكتروني والمسوح الإلكترونية على نحو يخدم الأهداف القومية.

ابتكار سياسات إعلامية مستندة لتحليلات علمية لمنصات الإعلام الدولي والبرامج الوثائقية والتسجيلية.

برنامج تحليلات ومعلوماتية الرعاية الصحية كلية الحاسبات وعلوم البيانات

توصيف المفاهيم الأساسية في العلوم الصحية والطبية والحيوية.

استخدام البيانات والمعلومات والمعرفة في المجالات الصحية المختلفة.

التعرف على المحددات الأساسية ذات الصلة بالصحة مثل الجينات والفسيولوجيا والسيكولوجيا والبيئة وكيفية تقييمها.

تحديد آليات اتخاذ القرارات الصحية السريرية والتشخيصية والعلاجية.

تمكين أهمية المشاركة المعلوماتية بين المؤسسات المختلفة للرعاية الصحية.

التميز في إدارة وتمويل وخدمة نظم الرعاية الصحية.

استخدام المعلومات في دعم الصحة العامة والأبحاث التي تخدم مجالات الصحة.

برنامج الأمن السيبراني كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية

تحليل وتصميم وبناء أنظمة تكنولوجيا معلومات آمنة.

توفير الدعم والإدارة والصيانة اللازمة لضمان فاعلية وكفاءة أداء نظم تكنولوجيا المعلومات والأمن.

تحديد وتحليل وتخفيف التهديدات لأنظمة أو شبكات تكنولوجيا المعلومات.

التحقيق في الأحداث الإلكترونية/جرائم تكنولوجيا المعلومات والأنظمة والشبكات والأدلة الرقمية.

جمع وتحليل معلومات الأمن السيبراني التي قد تستخدم لتطوير حماية الأنظمة والشبكات.

تحليل ومراجعة وتقييم معلومات الأمن السيبراني المتاحة لتحديد مدى فائدتها للتحقيقات.

توفير القيادة والإدارة والتوجيه للأفراد والمنظمات لتتصرف بفعالية ووعي تجاه الأمن السيبراني.