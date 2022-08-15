مفتي الجمهورية: نتحرك على أرض الواقع لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم، إنشاء فرع لدار الإفتاء بمحافظة الدقهلية في إطار النداء المتكرر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تجديد الخطاب الديني، مشيرًا إلى ضرورة وجود تحرك على أرض الواقع لإنشاء فرع لدار الإفتاء بمحافظة الدقهلية، وعدة فروع في أماكن أخرى بمختلف بمحافظات، وجاء اختيار الدقهلية كونها وسط الدلتا على وجه العموم.

محاور عمل مقر دار الإفتاء في المنصورة

جاء ذلك خلال، في بيان صحفي، عقب تفقد الدكتور شوقي علام المكان المقترح بمدينة المنصورة لإنشاء فرع دار الإفتاء بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أن الفرع يعمل على 3 محاور أولها الإرشاد الزواجي، والذي سيكون فيه تعاون مشترك مع الأجهزة المعنية بمحافظة الدقهلية، وأيضًا جامعة المنصورة، والمحورالثاني وهو تفكيك الفكر المتطرف، وقد خطت دار الإفتاء فيه خطوات واسعة وكان آخرها إنشاء مركز السلام لدراسات التطرف فضلًا عن المرصد الذي تم إنشاؤه عام 2014.

وقد أصدر حتى الآن ما يقرب من 700 تقرير حاز معظمها على اهتمام كبير من قبل المراكز البحثية على مستوى العالم في أمريكا وبريطانيا، وتلك الخبرة الطويلة في مكافحة الفكر المتطرف، ستكون هذه الخبرة محل اعتبار في فرع دار الإفتاء.

أهمية إصدار الفتاوى من دار الإفتاء

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن المحور الثالث لإنشاء فرع دار الإفتاء بمحافظة الدقهلية، هو إصدار الفتاوى التي تحقق أمنًا فكريًا لأنها صادرة من مؤسسة رسمية للدولة مبنية على منهجية علمية تراعي الزمان والمكان وأحوال الشخص، ومراعاة العادات والتقاليد التي تجري فيه المكان الذي يكون فيه الفتوى.

يذكر أنه تم الاتفاق على تخصيص قطعة أرض بشارع الجيش بالمنصورة بمنطقة مساكن الشناوي، والتي تبلغ مساحتها 400 متر تقريبا، لتكون مقرًا لدار الإفتاء وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في إجراءات تخصيص قطعة الأرض.