بالأسماء.. حركة تغييرات جديدة لـ19 من نواب رؤساء المراكز في الدقهلية

أعلنت محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عن حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوي المحافظة شملت 19 نائبا، في إطار توجهات الدولة التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة، وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي وكذلك محاسبة المقصرين.

حركة المحليات الجديدة لنواب رؤساء المراكز في الدقهلية

وبحسب بيان صحفي لمحافظة الدقهلية، فإن حركة المحليات الجديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء شملت 19 نائبا، هم:

1- ندب وليد عبد الله علي من ديوان رئاسة مركز ومدينة بلقاس، للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة.

2- ندب محمد أنور علي أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة.

3- ندب إنجي سامي عبد المقصود من ديوان رئاسة حي غرب المنصورة، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا.

4- ندب محمد عوض عبد الجليل نائب رئيس مركز ومدينة شربين، للعمل نائبا لرئيس مدينة الكردي.

5- ندب أحمد هلال زهري من ديوان رئاسة مركز ومدينة دكرنس، للعمل نائبا لرئيس مدينة الكردي.

6- ندب أمل حمدي عبد الغني رئيس قرية كفر الترعة القديم بشربين، للعمل نائبا لرئيس مدينة محلة دمنة.

7- ندب هناء السيد النبراوي من ديوان رئاسة مركز ومدينة دكرنس، للعمل نائبا لرئيس مدينة محلة دمنة.

8- ندب أشرف محمد عبد الواحد من ديوان رئاسة مركز ومدينة بلقاس، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة تمي الأمديد.

9- ندب حرية رجب حسن من ديوان رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة تمي الامديد.

10- ندب جيهان محمود المرسي نائب رئيس مركز ومدينة المنزلة، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة منية النصر.

11- ندب إيناس عبد الشافي عطية رئيس قرية العزاوي بمركز السنبلاوين، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

12- ندب فتحي إبراهيم السيد نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أجا.

13- ندب حمدي إبراهيم العجمي نائب رئيس مركز ومدينة أجا، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر.

14- ندب إبراهيم الطنطاوي عبد الحميد نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر.

15- ندب محمد السيد البيلي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

16- ندب محمد أحمد البدوي نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنزلة.

17- ندب أحمد مبارك نجم من ديوان رئاسة مركز ومدينة دكرنس، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين.

18- ندب ياسر عمر حمزة عرفة نائب رئيس مدينة محلة دمنة، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بلقاس.

19- ندب لطفي عباس عبد العزيز نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية.

انتدابات جديدة في حركة محليات الدقهلية

كما تضمنت الحركة ندب سامي السيد أحمد من مكتبة مصر العامة، للعمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، وندب إبراهيم عبد الله عبد الفتاح نائب رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد للعمل بإدارة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وتضمنت الحركة أيضا إلغاء ندب أحمد علي عوض من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة تمي الأمديد، وعودته لجهة عملة الأصلية، وإلغاء ندب عاصم وحيد الحسيني من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وعودته لجهة عملة الأصلية، وكذلك إلغاء ندب وليد إبراهيم طه من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية وندبه للعمل بديوان رئاسة مدينة الكردي.