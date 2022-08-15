إليسا تعلن موعد طرح أغنية «أنا وبس».. الخلافات شهرتها
كتب:
محمود الرفاعى
10:12 م | الإثنين 15 أغسطس 2022
إليسا
أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، موعد طرح أغنيتها الجديدة «أنا وبس»، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، حيث سيكون الجمهور على موعد لاستماعها غدا.
«أنا وبس» كلمات الشاعر أحمد ماضي
أغنية «أنا وبس» من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، من ألبوم إليسا الجديد الذي تنتجه على حسابها الشخصي.
رسميا #انا_وبس ستبصر النور غدا...— Elissa Concerts (@ConcertElissa) August 15, 2022
التوقيت : الساعة
٨ مساءاً بتوقيت #لبنان #السعودية و #الكويت
٧ مساءاً بتوقيت #مصر #ليبيا
٦ مساءاً بتوقيت #الجزائر
على قناة #إليسا الرسمية على #يوتيوب.
اشترك و فعل الجرس https://t.co/hq5Vcs3MrK@elissakh @WataryDigital
أغنية «أنا وبس» شهدت خلافات عدة خلال الساعات الماضية بين إليسا، وشاعرها الفنان أحمد ماضي، وملحنها زياد برجي.
«أنا وبس» من ألحان زياد برجي
بدأت الخلافات بينهم حينما رفضت إليسا ذكر اسم أحمد ماضي فى مقابلة تليفزيونية جمعتها بزياد برجي، ما اعتبره ماضي إساءة له، وخرج وهاجمها عبر تويتر «كل واحد يتحدث بأصله»، ما استفز إليسا أعلنت انها المرة الاخيرة التى ستتعامل فيها مع ماضي وبرجي لأن ما يظهرونه عكس ما يخفونه بداخلهم.
يذكر أن إليسا كانت طرحت أولى أغنيات ألبومها «من أول دقيقة»، مع الفنان المغربي سعد لمجرد، التي تخطت 200 مليون مشاهدة.