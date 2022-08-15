إليسا تعلن موعد طرح أغنية «أنا وبس».. الخلافات شهرتها

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، موعد طرح أغنيتها الجديدة «أنا وبس»، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، حيث سيكون الجمهور على موعد لاستماعها غدا.

«أنا وبس» كلمات الشاعر أحمد ماضي

أغنية «أنا وبس» من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، من ألبوم إليسا الجديد الذي تنتجه على حسابها الشخصي.

أغنية «أنا وبس» شهدت خلافات عدة خلال الساعات الماضية بين إليسا، وشاعرها الفنان أحمد ماضي، وملحنها زياد برجي.

«أنا وبس» من ألحان زياد برجي

بدأت الخلافات بينهم حينما رفضت إليسا ذكر اسم أحمد ماضي فى مقابلة تليفزيونية جمعتها بزياد برجي، ما اعتبره ماضي إساءة له، وخرج وهاجمها عبر تويتر «كل واحد يتحدث بأصله»، ما استفز إليسا أعلنت انها المرة الاخيرة التى ستتعامل فيها مع ماضي وبرجي لأن ما يظهرونه عكس ما يخفونه بداخلهم.

يذكر أن إليسا كانت طرحت أولى أغنيات ألبومها «من أول دقيقة»، مع الفنان المغربي سعد لمجرد، التي تخطت 200 مليون مشاهدة.