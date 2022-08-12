إليسا تعلن تغيير اسم أغنيتها الجديدة «وبطير» إلى «أنا وبس»

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، تغيير اسم أغنيتها الجديدة «وبطير» التي من المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد، إلى اسم «أنا وبس»، وذلك بعد تفاقم مشاكلها الشخصية مع صناع الأغنية، الملحن زياد برجي، والشاعر أحمد ماضي.

إليسا تصور «أنا وبس» في بيروت

وصورت إليسا، الأغنية الأسبوع الماضي في بيروت، مع المخرجة إنجي الجمال.

وكانت مشكلة أغنية «أنا وبس» بدأت حينما سخر الشاعر أحمد ماضي من رفض إليسا، ذكر اسمه في إحدى المقابلات التلفزيونية، وطلبت من زياد برجي أن يذكر اسم الأغنية واسم مؤلفها، وهو ما اعتبره «ماضي» إساءة له، وبعدها غردت «إليسا» عبر «تويتر»: «واحد بيردح على مواقع التواصل وواحد بيحكي وبتقل الحكي على الخاص أو whats up تا تضل صورتو حلوة! بس أنا شفت الوجه الحقيقي تبعه اليوم، وحقيقة أنا كتير مصدومة من الاتنين، وأكيد أكيد أكيد هيدا آخر تعاون معهما، بس الأغنية ملكي، فأكيد أنا هنزلها، لأني وعدت الناس».

«أنا وبس» ثاني أغنيات ألبوم إليسا الجديد

وأغنية «أنا وبس» هي ثاني أغنيات إليسا من الألبوم الجديد، إذ طرحت منذ شهرين أولى الأغنيات وهي «من أول دقيقة» مع الفنان المغربي سعد لمجرد.

يذكر أن أغنية «من أول دقيقة» قد تخطت حاجز 200 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب».