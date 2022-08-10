إليسا تروج لحفلها مع وائل كفوري في تركيا: فاضل 3 أيام «فيديو»

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على الترويج لحفلها القادم برفقة الفنان وائل كفوري والمقرر له يوم الموافق 13 من أغسطس الجاري في تركيا.

إليسا تروج لحفلها في تركيا

ونشرت الفنانة إليسا، البرومو الرسمي للحفل الذي يجمع بينها وبين وائل كفوري عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت على الفيديو قائلة: «فاضل 3 أيام على حفل تركيا.. إليسا ووائل كفوري».

آخر أعمال الفنانة إليسا

وحققت إليسا، خلال الفترة الماضية، نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة التي قامت بطرحها برفقة الفنان سعد لمجرد والتي حملت عنوان «من أول دقيقة»، إذ حصدت حتى الآن 213 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وبعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنيةن كشفت إليسا، عن تأجيل طرح ألبومها الجديد الذي كانت من المقرر طرح أغنياته خلال الفترة المقبلة بسبب اقتراب موعد مونديال كأس العالم المقرر إقامته في قطر، موضحة أنها ستقوم بطرح أغاني الألبوم بعد انتهاء المونديال.

وأحيت إليسا مؤخرًا حفلا غنائيا في لبنان وقدمت خلاله باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة وشاركها الحفل الفنان زياد برجي.