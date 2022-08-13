أبرز مطربي حفلات اليوم.. بينهم إليسا ووائل كفوري ومروان خوري

يشهد اليوم السبت الموافق 13 من أغسطس الجاري، عددًا من الحفلات الغنائية لأشهر فنانين الوسط الفني منهم: إليسا، وكارول سماحة، وائل كفوري.

حفل إليسا ووائل كفوري في تركيا

ويستعد الثنائي الفنانة إليسا ووائل كفوري، لإحياء حفل غنائي ضخم في تركيا، بعد النجاح الكبير الذي حققاه الفترة الماضية.

وروجت إليسا للحفل خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت عبر حسابها على تويتر بوستر الحفل، وعلقت عليه قائلة: «فاضل 3 أيام على حفل تركيا.. إليسا ووائل كفوري».

إليسا تحقق نجاحا كبيرا بأغنية من أول دقيقة

وحققت إليسا نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعد طرحها أغنية «من أول دقيقة» مع الفنان سعد لمجرد، في أول تعاون فني بينهما، إذ حصدت الأغنية العديد من الإشادات كما حققت الأغنية حتى الآن 215 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

حفل كارول سماحة ومروان خوري في لبنان

كما تستعد الفنانة كارول سماحة الليلة لإحياء حفل غنائي في لبنان رفقة الفنان مروان خوري، ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهما.

وشوقت كارول سماحة جمهورها للحفل الذي يجمعها بمروان خوري عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، إذ نشرت البوست الرسمي للحفل، وعلقت على الصورة: «في حفلة خاصة جدًا، يوم السبت 13 أغسطس الجاري».