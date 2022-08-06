زياد برجي وأحمد ماضي يستكملان هجومهما على إليسا: جمهورنا مثلنا

استكمل الشاعر اللبناني أحمد ماضي والفنان زياد برجي ردهما على تصريحات إليسا في حقهما، بعدما هاجمتهما عبر «تويتر» خلال الساعات الماضية.

«ماضي» اتهم إليسا بالتقليل من شأنه

كانت أزمة قد نشبت بين إليسا وماضي وزياد بعد أن رأى ماضي أن إليسا قللت منه حين ما رفضت ذكر اسمه في إحدى المقابلات التليفزيونية استعدادا لطرح أغنية «ويطير» وفضلت برجي هو من يذكر اسمه.

وهو الأمر الذي استفز ماضي، وغرد عبر تويتر مصاحبا لفيديو إليسا منتقدا فيه الأخير، وردت إليسا على فيديو «ماضي» قائلة «حقيقة أنا كتير مصدومة وأكيد هيدا آخر تعاون معن هني التنين بس الغنية ملكي فا أكيد أنا رح نزلا ولأني وعدت الناس فييا كمان».

كل واحد بيعمل بأصلو

كرمال خيي زياد عطيتا الأغنية

وكرمال خيي زياد ما رح رد عليها

رح إترك الرد لضمير الناس pic.twitter.com/XWimrekW1T — Ahmad madi (@AhmadMadi) August 5, 2022

أحمد ماضي: زياد برجي ابن بيت يعني حدا شبعان

واحد بيردح على مواقع التواصل وواحد بيحكي وبتقل الحكي عل الخاص او whats up تا تضل صورتو حلوة! بس انا شفت الوج الحقيقي تبعو اليوم وحقيقة انا كتير مصدومة ا

من التنين واكيد أكيد أكيد هيدا اخر تعاون معن هني التنين بس الغنية ملكي فا أكيد انا رح نزلا ولاني وعدت الناس فييا كمان — Elissa (@elissakh) August 5, 2022

زياد برجي قرر الدفاع عن صديقه أحمد ماضي بعد تغريدة الفنانة إليسا حيث كتب له: «هيدا الزلمي أصلي ويلي بيعرف شو يعني أصلي بيعرف شو عم قول !! يعني ابن بيت يعني حدا شبعان يعني صاحب حق.. يعني ابن أصول».

زياد برجي: نحنا مش ضعاف نحن محترمين

ثم دافع زياد عن جمهوره عبر تويتر فغرد: «مرحبا، لو تعرفوا بشو كنت عم فكر هلق، كنت عم قول لحالي بما انه كل فنان فانزاته بيشبهوه ويتجمعهن ثقافة واحدة، قدى أنا مبسوط وفخور اني بشبه هيك نوعية من الفانز مهذبين ومرتبين ولاد بيوت وما عندن قلة أدب وماتنسوا نحنا مش ضعاف نحن محترمين».

يذكر أن خلافات إليسا وماضي كانت من عام 2014 وقت طرح ألبوم حالة حب وقد هدأت الأمور بينهم بسبب زياد برجي، ولكن ماضي أعاد الأزمات من جديد قبل أيام من طرح أغنيتهم الجديدة.