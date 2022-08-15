امتحانات الدبلومة الأمريكية.. قرارات لوزير التربية والتعليم الجديد بشأن القبول بالجامعات

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الجديد، قبول امتحان SAT للطلاب من خارج جمهورية مصر العربية فقط بشرط أن يكون لديهم إقامة بالدولة التي أدي الطلاب بها الامتحان، وقبول شهادة امتحان ACT للطلاب من داخل جمهورية مصر العربية للالتحاق بالجامعات المصرية.

امتحانات الدبلومة الأمريكية

كما قرر وزير التربية والتعليم الجديد قبول شهادة امتحان EST للالتحاق بالجامعات المصرية، والاستمرار في تطبيق الـ Matching على مستوى المادة أسوة بالعام الماضي، على أن يقتصر تطبيق الـSuper Matching لـG12 لهذا العام فقط.

تنسيق الجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية

جاء ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرد على الاستفسارات الخاصة بالمعايير التي تم وضعها بشأن الامتحان المصري EST كامتحان مؤهل وحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية، لتنسيق الجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية من مدارس داخل مصر فقط أم الحاصلين عليها من جميع أنحاء العالم، والاستفسار عن امتحان ACT والـ Matching على مستوى الشهادة المادة الواحدة ونظرًا لأن اختبار EST تم تطبيقه من العام الماضي.

وزير التربية والتعليم الجديد يتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة

وتابع وزير التربية والتعليم الجديد استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، حيث تعقد الامتحانات يوم 20 أغسطس الجاري.