وزير التعليم يكشف مواعيد امتحانات الـ«EST» لطلاب الدبلومة الأمريكية

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لطلاب الدبلومة الأمريكية، مفاداها أنه من خلال دور وزارة التربية والتعليم الإشرافي على المؤسسات الدولية المقدمه لامتحانات الدبلومة الأمريكية تم توجيه مؤسسة الـ«EST» الدولية بإعادة امتحان الأسبوع الماضي.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الامتحانات يبدأ يوم الجمعة المقبل.

جدول امتحانات ال«EST» لطلاب الدبلومات الأمريكية

- امتحان EST1: يوم الجمعة 17 يونيو 2022

- امتحان EST2: يوم الجمعة 24 يونيو 2022.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن إدارة الـEST ستوفي الطلاب بوعد ومكان الامتحانات بالبريد الإلكتروني لكل الطلاب الذين خاضوا الامتحان السابق وبدون تكلفة إضافية من أى نوع.

وأتاح الرابط الخاص بموقع مؤسسة ال EST والذي يقوم الطلبة من خلاله بعمل الحساب الشخصي للEST والتسجيل للدورات وكذلك يتم التواصل معهم من خلاله واطلاعهم على جميع الأخبار والمقالات التعريفية والتعليمات.

التواصل عن طريق البريد الإلكتروني

وأشار إلى أنه يمكن التواصل مع فريق الـEST عن طريق البريد الالكتروني وليس مع وزارة التربية والتعليم من هنا.

وحث الطلاب وأولياء الأمور على التواصل مع المؤسسة فقط في حال وجود اى تساؤل أو مشكلة وعدم التعرض لموظفي الجامعات التي يعقد بها هذه الامتحانات نظرا لعدم مسؤوليتهم عنها.