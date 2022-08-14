5 ملفات مهمة على طاولة وزير التربية والتعليم الجديد قبل بداية الدراسة

ساعات قليل، ويبدأ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الجديد، مهمته الجديدة رسميا، داخل ديوان عام الوزارة، حيث يوجد 5 ملفات مهمة على طاولة «حجازي»، سيتم مناقشتها والعمل على الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022، والمنتظر أن يبدأ في 24 سبتمبر المقبل.

ملفات عاجلة على طاولة وزير التربية والتعليم الجديد

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك ملفات عاجلة على طاولة وزير التربية والتعليم الجديد، قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022، ومن أهمها الاستمرار في تنفيذ خطة تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، والتي بدأت الوزارة في تطبيقها منذ عام 2018، من خلال تطوير المناهج الدراسية في بعض الصفوف الدراسية.

العام الدراسي الجديد 2022

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العام الدراسي الجديد 2022 سيكون بلا معوقات، وأن وزير التربية والتعليم الجديد، عقب حلف اليمين الدستوري، سيعكف على عقد اجتماعات عدة، للتأكيد على إزالة كافة المعوقات قبل بداية الدراسة، لافتا إلى أن من أهم الملفات التي سيتم مناقشتها ملف امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني والمنتظر أن تبدأ يوم 20 أغسطس المقبل، والانتهاء من أعمال التظلمات وإعلان نتائجها بكل شفافية، وحصول كل طالب على درجاته التى يستحقها.

مسابقة المعلمين

وأوضح المصدر، أن من أهم الملفات على طاولة وزير التربية والتعليم الجديد، مسابقة المعلمين، وتعيين معلمين جدد وفقا للمراحل المحددة تدريجيا على مدار الـ5 سنوات المقبلة، حيث سيتم تعيين ما يقرب من 150 ألف معلم، لسد عجز المعلمين في المدارس على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تعيين ما يقرب من 30 ألف معلم مع بداية العام الدراسي الجديد 2022، علاوة على استكمال خطة تدريبات المعلمين على نظام التعليم الجديد للارتقاء بمستوى الطلاب.

خطة شاملة لمواجهة كورونا

وأشار المصدر، إلى أن من أهم الملفات التى سيتم مناقشتها، هى وضع خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة كورونا، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2022، ويأتي الملف الخامس الاطمئنان على الانتهاء من طباعة الكتب المدرسية، وتسليمها للمديريات التعليمية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى التشديد على ضرورة تعقيم وتطهير المدارس، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.