«المركزي»: إجمالي أصول البنوك يرتفع إلى 9.732 تريليون جنيه بنهاية مايو

كشف البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي «الأصول» بمعدل 1.1% على أساس شهري لتسجل أصول البنوك المحلية، نحو 9.732 تريليون جنيه، بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بـ9.626 تريليون جنيه صافي أصول بنهاية أبريل 2022.

«النقدية» تتراجع إلى 71.338 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي

وأضافت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، أنَّ إجمالي الأصول لدى البنوك في مصر، بخلاف المركزي، موزعة على «نقدية» تراجعت بنهاية مايو 2022 إلى 71.338 مليار جنيه بدلاً من 880.07 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

أرصدة لدى البنوك في الخارج

كما تراجعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج، على أساس شهري، لتسجل 213.558 مليار جنيه بنهاية مايو 2022 بدلاً من 279.414 مليار جنيه بنهاية أبريل.

أرصدة لدى البنوك في مصر

فيما سجلت الأرصدة لدى البنوك في مصر، نموا بنسبة 7.2% على أساس شهري، حيث وصلت إلى 1.584 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، بدلاً من 1.478 تريليون جنيه.

كما ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء، بنحو 0.6% على أساس شهري لتسجل 3.509 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022، مقارنة بحوالي 3.489 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.

من ناحيةٍ أخرى، تراجعت أرصدة الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة بنحو 0.66% على أساس شهري، لتسجل 3.612 تريليون جنيه خلال الفترة مقارنة بحوالي 3.636 تريليون جنيه.

فيما حققت الأصول الأخرى نموا بأكثر من 13% على أساس شهري، لتسجل 741.827 مليار جنيه بدلاً من 655.419 مليار جنيه.

أما فيما يتعلق بجانب الخصوم وفقاً لنشرة البنك المركزي المصري الشهرية، فإنَّ التزامات البنوك المصرية في الخارج تراجعت على نحو ملفت على أساس شهري، لتسجل ما يعادل 188.227 مليار جنيه بنهاية شهر مايو 2022، بدلاً من 210.325 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

كما أنَّ أرصدة التزامات البنوك في مصر تراجعت أيضا بنسبة 3.7% على أساس شهري، لتصل إلى 303.224 مليار جنيه بنهاية مايو بدلاً من 314.981 مليار جنيه بنهاية أبريل.

وبحسب بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم، ارتفع إجمالي الودائع من 7.07 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2022 إلى 7.191 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.