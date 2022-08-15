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الرئيس السيسي يستعرض تشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع

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محمد أبو عمرة
05:41 م | الإثنين 15 أغسطس 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بحضور نيكوربنوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا «دويتش بان»، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، واللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وأكد المُتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية، أنّ اللقاء تناول استعراض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا «دويتش بان»؛ لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.