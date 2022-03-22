«الملا» يستقبل رئيس «روهر بمبن» الألمانية لاستعراض نشاط الشركة في مصر

استقبل طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، سيزار إليزوندو رئيس شركة روهر بمبن الألمانية، والوفد المرافق له، إذ تم استعراض نشاط الشركة في مصر في ضوء التوسعات الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرا بمصنع الشركة المصرية الألمانية للمضخات بالسويس وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة.

قطاع البترول يمضي بخطوات ثابتة

أكد «الملا»، خلال اللقاء، أن قطاع البترول يولي أهمية قصوى لزيادة قاعدة التصنيع المحلي للمعدات والمهمات البترولية اللازمة لأنشطة البترول والغاز، لما لها من دور هام في تنفيذ المشروعات الهامة والحيوية، في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مشيرا إلى أنه رغم تحديات السنوات الماضية إلا أن قطاع البترول يمضي بخطوات ثابتة في تنمية مختلف المشروعات وفتح آفاق جديدة لزيادة الأنشطة.

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ولفت إلى أن مصنع الشركة المصرية الألمانية للمضخات بعد تنفيذ التوسعات الجديدة أصبح أكبر مصنع من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط وسيوفي احتياجات شركات القطاع من المضخات، ومن المستهدف خلال الفترة المقبلة فتح أسواق جديدة لتصدير المضخات إليها وخاصة في القارة الإفريقية، مشيرا إلى مشاركة «روهر بمبن» بالعديد من المشروعات التي ينفذها قطاع البترول، ومن ضمنها توسعات معامل التكرير ومشروعات إنشاء خطوط الأنابيب.

إنتاج 600 مضخة سنويا

من جانبه، قال «إليزوندو» إن التوسعات الجديدة أضافت تكنولوجيات متطورة، أزالت الاختناقات في عمليات تصنيع المضخات ومكنت الشركة من إجراء عمليات اختبار لـ 4 مضخات يوميا بدلا من واحدة، بالإضافة إلى زيادة إنتاج المصنع من 400 إلى حوالى 600 مضخة سنويا بمقاييس أداء عالمية، فضلا عن تطبيق منظومة رقمية موحدة بمصانع «روهر بمبن» حول العالم وربطها ببعضها البعض، لسهولة الوصول للبيانات وسرعة توفير قطع الغيار، وكذلك السماح للعملاء بمتابعة اختبارات المضخات عن بعد من خلال شبكة الإنترنت.

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حضر اللقاء: علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، مجدي توفيق نائب رئيس الهيئة للنقل والتوزيع، محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبي، خالد جلال رئيس الشركة المصرية الألمانية للمضخات، الدكتور محمد حسن مدير عام الشركة.