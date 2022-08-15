تفاصيل مصرع يوسف الشريف.. مات في حادث تصادم دراجة وجرار بالدقهلية

أعلن شريف أبو العزم، نائب رئيس استاد المنصورة الرياضي، تفاصيل مصرع يوسف الشريف، لاعب منتخب مصر للشباب وبطل إفريقيا للدراجات، اليوم الاثنين، حال توجهه إلى كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة بصحبة أحد أصدقائه، إثر وقوع حادث بطريق رافد «جمصة- المنصورة»، بعد اصطدام دراجة نارية كان يقودها مع جرار زراعي يحمل فنطاس مياه كان يعبر الطريق الساحلي.

«أبو العزم» يروي تفاصيل مصرع يوسف الشريف

وقال «أبو العزم» لـ«الوطن»، إن تفاصيل مصرع يوسف الشريف، أنه يدرس في كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة، وكان متوجها مع أحد أصدقائه للجامعة وكانا يستقلان دراجة نارية، وبعد وصولهما إلى طريق جمصة الساحلي وعلى مسافة قصيرة من الجامعة قطع جرار زراعي يحمل فنطاس مياه الطريق عليهما واصطدم بهما مما تسبب في الحادث.

وأضاف أن اللاعب يوسف الشريف توفي في الحال، وجرى نقل صديقه إلى العناية المركزة بمستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

يوسف الشريف لاعب من نوعية فريدة

وأكد «أبو العزم»، أن اللاعب يوسف الشريف كان بطل أولمبي، ولاعب من نوعية فريدة كنت أعرفه عن قرب لأني كنت أشرف على قطاع الدرجات في استاد المنصورة لمدة 5 سنوات، وحصل على الكثير من البطولات سواء في مصر أو عربيا وإفريقيّا، وعلاوة على أنه كان آية في الأدب والأخلاق.

وكان مأمور قسم شرطة جمصة، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم على طريق رافد «جمصة - المنصورة».

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة جمصة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع «يوسف الشريف»، لاعب مركز شباب ستاد المنصورة ومنتخب مصر وبطل مصر وإفريقيا ببطولة الدراجات حيث اصطدم جرار يحمل «فطناس مياه» به مما أدى إلى مصرعه وإصابة آخر جرى نقله إلى مستشفى بلقاس المركزي.

جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.