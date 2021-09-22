مصرع وإصابة 11 في حادث تصادم على طريق جمصة الدولي بالدقهلية «فيديو»

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 أشخاص آخرين في محافظة الدقهلية، بالأمس، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بالعمال ودراجة نارية على طريق «دمياط – كفر الشيخ» الدولي، أمام مدينة جمصة، نتيجة عبور الدراجة النارية من فتحة غير شرعية في الطريق، وجرى تداول مقطع فيديو يُظهر آثار الحادث وانتظار عدد كبير من المصابين وصول سيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي، وتحويل بعضهم إلى مستشفى الأزهر في دمياط الجديدة.

ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم

وورد بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل قادمة من دمياط محملة بالعمال، ودراجة نارية، في منطقة الكسارة، ما تسبب في وقوع عدد كبير من الإصابات.

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 11 ومصرع أحدهم في الحال، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي، وتحويل بعضهم إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة وذلك لخطورة حالتهم.

شهود عيان: فتحة غير شرعية سبب الحادث

وأكد شهود العيان أن الحادث وقع نتيجة وجود فتحة غير شرعية في طريق المنصورة الدولي الساحلي «دمياط- كفر الشيخ»، وحال محاولة سيارة ربع نقل مفادة الدراجة النارية تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وفي سقوط العمال منها على الأرض مما تسبب في حدوث إصاباتهم.

وأوضح شهود العيان أن المتوفى والمصابين يقيمون في إحدى قرى فارسكور بمحافظة دمياط، وكانوا متوجهين إلى أعمالهم.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم التحفظ على المركبتين لحين اتخاذ القرار المناسب بشأنهما من النيابة العامة.