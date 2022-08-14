«التنسيقية» تنعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة.. وتتمنى الشفاء للمصابين

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التعازي لأسر الضحايا الذين انتقلوا إلى جوار ربهم، إثر اندلاع حريق كنيسة أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة في محافظة الجيزة.

ونعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضحايا الحريق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الحادث الأليم.

البابا تواضروس يعزي أسر الضحايا

وكانت الكنيسة أصدرت بيانا عن نشوب حريق في إحدى الكنائس بمنطقة إمبابة، وقدّم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال البيان التعزية لأسر الضحايا، مؤكدا أنّه يتابع مع الأجهزة المعنية، جميع الأمور المتعلقة بالحادث.

وأضاف البابا تواضروس الثاني: «نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، شمال الجيزة».