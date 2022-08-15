بشرى تطرح أغنية الليل من ألبوم «حتة تالتة».. فيديو

طرحت الفنانة بشرى، أحدث أعمالها الغنائية، التي تحمل اسم «الليل» من ألبوم حتة تالتة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية الليل من كلمات هيثم سليم

بشرى طرحت في وقت سابق، جزءا من الأغنية عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت على الفيديو: «اسمعوا أغنيتي الجديدة الليل من ألبوم حتة تالتة على اليوتيوب وجميع منصات الموسيقى، لينك الأغنية في البايو، كلمات: هيثم سليم، ألحان وتوزيع: الموسيقار اسلام صبري، ميكس: محمد الفولي ماستر: Mike Russell».

وأكدت بشرى في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن ألبومها ومشروعها الفني الغنائي الجديد الذي تقدمه مع الفنان إسلام صبري سيكون مختلفا ومليئا بالمفاجآت الفنية وبعيدا عن كل الأشكال الدراجة في الساحة الغنائية.

آخر أعمال بشرى

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى السينمائية، فيلم «معالي ماما»، الذي طرح في دور العرض العام الماضي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث ناقش قضية علاقة الأم بأطفالها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال بشرى التليفزيونية كان مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار 2 مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وجسدت شخصية زوجة الفنان إياد نصار.