بشرى: أقدم ألوانًا مختلفة في ألبوم «حتة تالتة».. وأعيش عامًا غنائيًا مميزًا

تبدأ الفنانة بشرى، الاثنين المقبل، طرح أولى أغنياتها الجديدة من ألبوم «حتة تالتة»، الذى تطرح أغنياته تباعاً على فترات متفاوتة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية.

ألبوم بشرى الجديد بعنوان «حتة تالتة»

وقالت بشرى لـ الوطن: «أعيش عامًا موسيقيًا غنائيًا بالنسبة لي، حيث قدمت مع بداية العام أغنية بعنوان حاجة واحدة من كلمات وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة، وإخراج محمود رشاد، كما قدمت في فيلم معالي ماما أغنية جميلة مع الأطفال بعنوان ماما يا ماما».

وأضافت: «الآن بعد ما انتهيت من ألبوم حتة تالتة أوعد جمهوري إنه يحمل الكثير من المفاجآت، حيث أتعاون في العمل مع عدد من كبار الملحنين والشعراء والموزعين».

بشرى تعلن تقديم مشروع فني غنائي مع الموسيقار إسلام إبراهيم

كانت بشرى قد أكدت من قبل لـ«الوطن» تقديم مشروع فني غنائي مع الموسيقار إسلام إبراهيم قالت عنه: «سيكون مختلفًا عن الأغنيات الدارجة والتجارية بشكل كبير، وربما يكون مفاجأة، خاصة أنني خلال الفترة الماضية أحببت أن أقدم ألوانًا غنائية مختلفة لكيلا أتشابه مع نوعية الأغنيات الموجودة بالفعل في الساحة الفنية».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى السينمائية فيلم «معالي ماما»، والذي طرح في دور العرض العام الماضي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث ناقش قضية علاقة الأم بأطفالها.