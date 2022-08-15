تامر حسني يوجه رسالة للشباب: «كنت باشتغل عامل فى بنزينة علشان 5 جنيه.. ابتعد عن الإحباط»

يحرص الفنان تامر حسني على التواصل مع جمهوره بشكل دائم، ومناقشتهم فى كثير من الأمور الخاصة بهم، وكان من بين هذه الأمور توجيه رسالة خاصة لرفع معنوياتهم بسبب حالة الإحباط الذي ظهرت في تعليقات البعض.

رسالة هامة من تامر حسني إلى الشباب

وكتب الفنان تامر حسني عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» قائلًا: «قرأت معظم التعليقات على قد ما قدرت على آخر بوست ليا اللي تحت دا.. وفهمت أكتر حاجتين من تعليقاتهم عاملين إحباط لمعظمكم الأول اليأس من النجاح ثانيًا إحباط المقربين، وبعضكم وصل لفقدان الأمل والشغف، وبعضكم فاقد الأمل في الحياة نفسها».

تامر حسني يوجه رسالة للمحبطين

وأوضح «حسني»: «هطلب طلب منكم قبل أي شيء.. افتكروا معاناتي في بدايتي و ظروفي الصعبة من غير أب و من غير أي فلوس.. و بنزل أشتغل في الشوارع من عامل بنزينة لسوبر ماركت لفاعل.. يعني اللي بيبنوا العمارات بَطَلع طوب، وأسمنت عشان أرجع بيتي لأمي الغلبانة بأي خمسة جنيه.. بالإضافة لمرتب النادي لما كنت بلعب كرة قدم كان مرتبي ٢٢ جنيه في الشهر، منهم بقى تحويشة الميه والكهربا وعمليات أخويا عشان كان عيان لفترة كبيرة كنت بعمل المستحيل فعلاً عشان أمي وأخويا وعشان أوصل لهدفي».

وأضاف تامر حسني «كان جوايا سعي دائم لطريقين الكرة والغناء.. وبقول دا عشان ناس كتير عايز أنصحها بالخطة البديلة.. عشان لو الحلم مجاش يكون في غيره زي ما أنا كان نفسي أبقى لاعب كرة والكرة مش ليا والأندية كلها مشوني رغم تفوقي.. كنت بسأل نفسي ليه الأبواب كلها بتتقفل في وشي أتاريها بتتقفل عشان توجهني لمسار آخر.. ولما آمنت بكدة فهمت قدام أن ربنا كان شايلي الأحسن ليا بس ساعتها مكنتش فاهم».

نصيحة تامر حسني لجمهوره

كما وجه «حسني» نصيحة خاصة لكل من فقد حلمه «واللي بيسأل نفسه دلوقتي يعني أنا أكمل في حلمي ولا أشوف حلم تاني.. هقوله دايماً أطلب من ربنا يساعدك هتلاقي علامات بتجيلك بس الشاطر اللي يفهمها، علامات هتأكدلك تكمل أو لا.. بس اجتهد و اتعب عشان المجهود دا ليه كرم متحوشلك في مجالك التاني.. فأوعى تقول تعبت على الفاضي.. وبالنسبة للمحبطين هيفضلوا موجودين أنت اللي بتسمعلهم.. وانت اللي بتسمح إنك تتأثر بيهم إمنع دا فوراً متبقاش السبب في أذية نفسك.. متتشدش غير لكل جميل ولكل إيجابي هتلاقي كل الحلو بيجيلك.. ومتعملش العكس عشان هيجيلك برضو».

واختتم تامر رسالته للشباب «عشان كدا بقولك انت السبب دايماً قول يارب و اجتهد.. وافهم أن الراحة المطلقة في الجنة بس واحنا على الأرض ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في كبد.. يعني شقاء عشان يكون عندنا تحدي نكسبه ولازم نكسبه عشان كتير قبلينا كانت ظروفهم أصعب ووصلوا يبقى الموضوع فينا.. متبقاش أكبر عدو لنفسك، إنت السبب، خد قرار صارم فوراً في التغيير و النهوض والنجاح.. والله هتوصل متسمعش غير لقلبك وسلم قلبك للّي خلقه و توكل على الله».