تامر حسني: هيبقى فيه حفلات في الساحل لكل مطربي العالم

علق الفنان تامر حسني على الحفلات الغنائية في الساحل الشمالي «بشكل عام فيه روح حاصلة في الساحل وفيه حفلات كتير حاصلة هناك من كل مطربي العالم، اللي هيبدأوا ييجوا مصر وخلاص بقا المكان ده فيه بؤرة سياحية كبيرة جدا جدا، وكل يوم بتكبر وأنا شايف فيه حاجة ضخمة بتحصل هناك».

المكان بقا مؤهل يشيل الناس

وأوضح تامر حسني في تصريحات تليفزيونية أن هذه الحفلات أصبحت لا تتسبب في ازدحام الطرق مثلما كان يحدث في الماضي، مضيفًا «المكان اللي في العلمين بقا مؤهل يشيل الناس ومبقاش فيه التزاحم بتاعهم اللي كان بيحصل بره على الساحل اللي كان بيوقف الطريق لأن الحاجات دي على قد ما كانت بتفرح الفنان إن فيه إقبال على قد ما كنت بزعل إن ممكن يكون فيه حد تعبان ولا حاجة ودي حاجة كانت بتضايقني من جوايا».

هيبقى فيه دعوة للمطربين كلهم إنهم يغنوا هناك

وأشار تامر حسني إلى أنه كان ينتقد الزحام الشديد على طريق الساحل أثناء الحفلات الفنية «ولما الحفل يتأمن للناس ويتوفر للناس وأنا مبسوط إنهم فكروا فيا إني أعمل افتتاح وهيبقى فيه دعوة للمطربين كلهم إنهم يغنوا هناك».