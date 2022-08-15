ويليام روتو يفوز بانتخابات الرئاسة الكينية

أعلنت لجنة الانتخابات في كينيا، اليوم، فوز ويليام روتو بانتخابات الرئاسة الكينية، التي أجريت الثلاثاء الماضي، وفق وكالة أنباء «رويترز».

ويليام روتو يفوز بكرسي الرئاسة

وفاز «روتو» بنسبة 50.49% من الأصوات، متغلبًا بفارق ضئيل على زعيم المعارضة المخضرم ورئيس الوزراء السابق رايلا أودينجا، الذي كان يخوض انتخاباته الخامسة.وسيصبح خامس رئيس لكينيا منذ الاستقلال، وفاز بالمقعد في محاولته الأولى.

وفاز حزب روتو، تحالف كينيا أولاً، بأغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ الكيني، وهو ثاني أعلى حزب في الجمعية الوطنية.

وقال «روتو» في كلمة ألقاها الاثنين: «الله هو الذي أتى بنا إلى هنا.. وسأحرص أنا وفريقي على أن التضحيات التي قدمها العديد من الكينيين لم تذهب سدى.. لن نخذلهم، أنا واثق ان هذا البلد سوف يتحد، ويمكننا المضي قدما كدولة ديمقراطية واحدة».