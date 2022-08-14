وزيرة الثقافة تتسلم مهام عملها وتفتتح محكى القلعة في دورته الـ30

تبدأ الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في التعديل الوزاري الجديد، اليوم، في تسلم مهام عملها رسميًا بعدما أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، خلال أداء الوزراء الجدد للقسم بعد إعلان التعديل الوزاري الذي شمل 13 وزيرًا أعلن عنهم، أمس في مجلس النواب.

وزيرة الثقافة تتسلم مهام عملها

وأضاف مصدر مسؤول بالمكتب الإعلامي بوزارة الثقافة، لـ«الوطن»، أنّ من المقرر أن تبدأ الدكتورة نيفين الكيلاني بتسلم مهام عملها وزيرة الثقافة من مقر الوزارة في الزمالك عقب عودتها من العلمين، بعد انتهاء اجتماع الوزراء الجدد مع الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري في مدينة العلمين الجديدة.

افتتاح محكى القلعة

وتابع المصدر، بأنّ أول مهمة رسمية للدكتورة نيفين الكيلاني، هي افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الـ30 والذي تنظمه الوزارة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، في الثامنة مساء اليوم، ويستمر المهرجان في الفترة من 14 إلى 31 أغسطس بمحكى القلعة.

تولت الدكتورة نيفين الكيلاني، منصب وزيرة الثقافة، خلفا للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بعد تعديل وزاري شهد عدد من تغيير الحقائب الوزارية من بينها وزارة الثقافة.

وشغلت الدكتورة نيفين الكيلاني، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للنقد الفني، منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني في 2014، وتخرجت في أكاديمية الفنون عام 1989، وحصلت على درجة الدكتوراة في فلسفة الفنون في عام 1995، وهي عضو لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة منذ 1 ديسمبر لعام 2015.

كما تولت الكيلاني رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية في يناير 2016، وتم تجديد انتدابها عامًا آخر، وأصدرت نيفين عدة إصدارات، ومنها «الرقص في عصر النهضة»؛ وكذلك كتاب «وسائل الرقص ورسائل الدراما».