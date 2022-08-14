وزيرة الثقافة تنعى ضحايا كنيسة إمبابة: ندعو لأهالي الضحايا بالصبر والسلوان

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، شهداء الوطن الذين صعدت أرواحهم إلى السماوات العُلى، إثر الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم بكنيسة أبو سيفين بالجيزة.

الكيلاني: نُعزي أنفسنا في شهدائنا الأبرار

وقالت وزيرة الثقافة: «نعزي أنفسنا في شهدائنا الأبرار، وندعو لأهالينا من أسر الضحايا بالصبر والسلوان، ونتمنى تمام الشفاء العاجل للمصابين، داعية الله أن يحفظَ مصرنا الغالية الحبيبة».