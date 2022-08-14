رئيس التحرير

أحمد الخطيب

وزيرة الثقافة تنعى ضحايا كنيسة إمبابة: ندعو لأهالي الضحايا بالصبر والسلوان

كتب:

إلهام زيدان
03:10 م | الأحد 14 أغسطس 2022
الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، شهداء الوطن الذين صعدت أرواحهم إلى السماوات العُلى، إثر الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم بكنيسة أبو سيفين بالجيزة.

الكيلاني: نُعزي أنفسنا في شهدائنا الأبرار

وقالت وزيرة الثقافة: «نعزي أنفسنا في شهدائنا الأبرار، وندعو لأهالينا من أسر الضحايا بالصبر والسلوان، ونتمنى تمام الشفاء العاجل للمصابين، داعية الله أن يحفظَ مصرنا الغالية الحبيبة».

اقرأ المزيد:

أول تعليق من نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الجديدة: «كلنا بنكمل مسيرة بعض»

إنجازات الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني.. ثاني وزيرة فنانة لـ«الثقافة»

«مركز الإبداع» يهنىء «نيفين الكيلاني» على توليها منصب وزير الثقافة

أكاديمية الفنون: نهنئ «ابنتنا» نيفين الكيلاني بمنصب وزيرة الثقافة
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.