حبس المتهم بالتعدي على فتاة داخل كافيه بالمعادي 4 أيام

أمرت جهات التحقيق، بحبس عامل «كافيه»، على خلفية اتهامه بالتعدي على فتاة بمنطقة المعادي 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها التفصيلية والتكميلية في الواقعة.

صحة ارتكاب الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية، كشفت في وقت سابق، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، حول قيام أحد الأشخاص «عامل» بالاعتداء بالضرب على إحدى الفتيات بالقاهرة.

تحديد مكان المتهم وضبطه

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم واستهدافه ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته بالتهمة المنسوبة له أقر بارتكابها والتعدي بالضرب على الفتاة، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

الفتاة مصابة بكدمة في الوجه

وكان قسم شرطة المعادي، تلقى بلاغا بتاريخ 12 أغسطس الجاري، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على فتاة بمنطقة المعادي داخل أحد الكافيهات وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ وبالانتقال تبين إصابة فتاة بكدمة في الوجه وتم نقلها لأقرب مستشفى لتداركها بالعلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة كما أمرت جهة التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة في المكان تمهيداً لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.