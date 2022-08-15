ضبط عامل كافيه اعتدى على فتاة.. «رفضت معاملته لها فضربها»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص الاعتداء بالضرب على إحدى الفتيات بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

جاء ذلك فب إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمنا قيام أحد الأشخاص بالاعتداء بالضرب على إحدى الفتيات بمنطقة المعادي بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 أغسطس الجاري، تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن بالقاهرة بشكوى داخل أحد الكافيهات بدائرة القسم، وبالانتقال تم التقابل مع (إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكدمة بالوجه وتم إسعافها بأحد المستشفيات.

اعترضت على تعامله معها

وبسؤالها قررت تضررها من (عامل بالكافية محل البلاغ - مقيم بدائرة القسم) لاعتدائه عليها بالضرب مُحدثا إصابتها المُنوه عنها، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما واعتراضها على تعامله معها أثناء تقديمه لبعض الطلبات.

بمواجهة المشكو في حقه اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.