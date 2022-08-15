«الزراعة» تكشف عن أصناف أرز توفر استهلاك مياه الري: إنتاجها مضاعف

قال الدكتور حمدي موافي، مدير البرنامج الوطني لتطوير زراعة الأرز بوزارة الزراعة، إن الوزارة بدأت في استنباط أصناف جديدة لزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، وفي إطار التعاون بين وزارتي الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي، أمكن التوصل لأصناف ذات إنتاجية عالية وتستهلك مياه أقل في الزراعة.

أصناف جديدة من الأرز غير تقليدية

أوضح «موافي» في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية DMC»» أن الأصناف الجديدة غير تقليدية هي نوع من التطور مثلما حدث من تطور في الصين وجنوب شرق أسيا، وأصبحت التغيرات المصرية في الأصناف الزراعية للأرز مواكبة للتغيرات العالمية، بعدما كان الفدان يستهلك 7 آلاف مياه الآن أصبح يستهلك 4 آلاف وتصل الإنتاجية إلى 5 طن للفدان، وسيتحقق سبق مصري في مجال الإنتاجية على مستوى العالم بأصناف تنتج كميات كبيرة خلال 115 يوما فقط من الزراعة إلى الحصاد ويصل عدد الحبوب في السنبلة يصل عدد الحبوب إلى 350 حبة بدلا من 150 حبة في الأصناف التقليدية.

الأعلى في الجودة عالميا.. أرز مصري

وأشار الدكتور حمدي موافي، إلى أن صنف الأرز المصري الجديد سيكون الأعلى في الجودة على مستوى العالم بإنتاجية أعلى واستهلاك مياه أقل، بما يمكن من الري في مدة 10 أيام لتقليل الاحتياجات المائية للأصناف، لافتا إلى أن الزراعة تعتمد استراتيجية ترشيد استهلاك المياه في جميع محصولتها.

وأكد مدير البرنامج الوطني لتطوير زراعة الأرز بوزارة الزراعة، أن الصنف المصري الجديد موجوج في مساحة 30 % من المساحة المنزرعة بالأرز والذي سيحدث طفرة في زراعة الأرز في مصر بإنتاجيات توصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من زراعة الأرز.