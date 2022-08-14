تنسيق دبلوم الزراعة 2022.. اعرف قواعد القبول بالكليات والتخصصات العلمية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق دبلوم الزراعة 2022 والكليات والتخصصات العلمية المتاحة وضوابط القبول بها، موضحة أنها حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز لجميع طلاب الدبلومات الفنية، لذلك عملت على افتتاح الجامعات التكنولوجية التي تقبل خريجي الدبلومات ومزودة بأحدث التخصصات العلمية والبرامج البينية التي تواكب متطلبات سوق العمل.

مؤهلات تنسيق دبلوم الزراعة 2022

تنسيق دبلوم الزراعة 2022، يشمل مؤهلات دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية الشعبة الزراعية في تخصصات الإنتاج الحيواني والداجني والتصنيع الغذائي والعجائن واستصلاح الأراضي والميكنة الزراعية وتكنولوجيا إنتاج وتصنيع الأسماك والعجائن والمخابز، كما يشمل مؤهلات دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية تخصص أمناء المعامل، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية تخصص تكنولوجيا تربية وإنتاج الأسماك تعليم مزدوج، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية تخصص ميكنة زراعية وغابات.

كما يشمل أيضًا تنسيق دبلوم الزراعة 2022، مؤهلات دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية إعداد مهني تخصص بستنة وصحة بيطرية وتربية النحل ووقاية المزروعات وألبان وصناعات زراعية وصناعة العجائن والمخبوزات، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية التصنيع الغذائي «التعليم التبادلي» تخصص عجائن ومخبوزات وتخصص تصنيع منتجات الألبان.

كليات تنسيق دبلوم الزراعة 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط لترشيح ببعض الكليات والمعاهد في تنسيق دبلوم الزراعة 2022، مؤكدة أنه يتم القبول بكليات الزراعة من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، وهي كلية الزراعة بمشتهر بجامعة بنها، وكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، وكلية الزراعة بجامعة المنصورة، وكلية الزراعة بشبين الكوم بجامعة المنوفية، وكلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، وكلية التكنولوجيا والتنمية شعبة العلوم الزراعية بالزقازيق، وبرنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وبرنامج إدارة وتشغيل المطاعم «تعليم تبادلي» بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يتم القبول بكليات التربية وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي كلية التربية بشبين الكوم جامعة المنوفية من جميع الشعب، وكلية التربية جامعة كفر الشيخ وكلية التربية بجامعة دمنهور وكلية التربية جامعة طنطا وكلية التربية جامعة المنيا.

قواعد القبول بالكليات التكنولوجية

وأشارت الوزارة إلى أن تنسيق دبلوم الزراعة 2022 يشمل أيضًا القبول بالكليات التكنولوجية أي المعاهد الفنية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي مدة الدراسة بها سنتين، والمعاهد الفنية للسياحة والفنادق بالمطرية والإسكندرية وبورسعيد وقنا والمعاهد الفنية للسياحة والفنادق شعبة المطاعم بالمطرية والإسكندرية وقنا، موضحة أن الطالب الذي يرغب في القبول بمعاهد المطرية والإسكندرية وقنا شعبة المطاعم فقط عليه أن يجتاز اختبار القدرات الذي يعقد بالمعهد بعد الترشيح.

أما عن القبول بالمعاهد العالية الخاصة من الحاصلين على الثانوية الزراعية نظام 3 سنوات، يشترط الحصول على 60% فأكثر للدرجات، ويتم القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.