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وزير الزراعة يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

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محمد ابو عمرة
04:21 م | الأحد 14 أغسطس 2022
وزير الزراعة

وزير الزراعة

تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع قيادات الوزارة والعاملين بها، بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة محافظة الجيزة.

دعا «القصير» المولى عز وجل أنَّ يتغمد الضحايا برحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم والشعب المصري الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

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