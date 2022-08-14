وزير الزراعة يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع قيادات الوزارة والعاملين بها، بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة محافظة الجيزة.

دعا «القصير» المولى عز وجل أنَّ يتغمد الضحايا برحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم والشعب المصري الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.