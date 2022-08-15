«الزراعة»: حصاد أصناف جديدة من الأرز تتحمل الظروف المناخية المختلفة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التنمية الزراعية تؤثر في المجتمع بشكل كبير، والدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في الفترة الأخيرة لتحقيق المزيد من التطور وتعظيم الإنتاج الزراعي، وأصبحنا نشهد نظرة اجتماعية للملف الزراعي فضلًا عن النظرة الاقتصادية، موضحًا أن وزارة الزراعة تعمل على توفير الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى الاستثمار في المشروعات الزراعية المختلفة أو مشروعات زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه.

حصاد أصناف جديدة من الأرز

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «غرفة الأخبار»، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه يتم في الوقت الحالي حصاد أصناف جديدة من الأرز التي تتحمل الظروف المناخية المختلفة وتتحمل عدم وجود فترات ري طويلة، ما يعظم من الإنتاج المحلي ويسمح بإنتاج الأرز في أماكن كان يصعب إنتاجه بها، متوقعًا أن يكون هذا العام موسمًا مبشرًا في عملية الحصاد، وهو ما سيكون له مردود إيجابي في تلبية احتياجات المواطنين، ومزيد من توافر السلع أمام المواطن، فالقطاع الزراعي قطاع هام للغاية.

الاستثمار في العديد من المشروعات الزراعية

وأشاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية التي ساهمت في تعظيم الإنتاج من الأرز، قائلا: «حصدنا جوائز دولية للأصناف المصرية، ومنها الأرز الذي يتحمل عدم وجود فترات ري طويلة، وأيضًا أرز السوبر»، موضحًا أن الدولة قامت بالاستثمار في العديد من المشروعات الزراعية المختلفة سواء مشروعات لزيادة المساحات المنزرعة أو مشروعات لزيادة إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه، ويوجد بعض المناطق في الوجه البحري التي تم التوسع فيها لزراعة الأرز.

التوسع في زراعة الأرز له مردود إيجابي كبير

وأكد الدكتور محمد القرش، أن التوسع في زراعة الأرز له مردود إيجابي كبير على حجم الإنتاج الكلي للحفاظ على جودة إنتاجية الأراضي، ما سيؤدي إلى مزيد من توافر المنتج أمام المواطن وتلبية احتياجاته، «اليوم بداية حصاد الأرز الجديد، الدولة بذلت مجهودا كبيرا من أجل تعزيز الإنتاج المحلي من الزراعات».