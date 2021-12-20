للراغبين في السفر.. آليات التعامل مع السفارات للحصول على التأشيرة

السفر للخارج، حلم يراود كثير من الأشخاص، خاصة فئة الشباب، الراغبين فى استكمال الدراسة والحصول على شهادة من إحدى الدول، أو بغرض العمل في الخارج، وقرار السفر ليس قرارًا هينًا، بل يجب أن يُكون المسافر خلفية بالخطوات الواجب اتباعها قبل وبعد السفر، كيى يكون آمنًا .

ومن ضمن الخدمات التي تتيحها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، دليل للراغبين في السفر، يشمل عدة خطوات، على الراغب في السفر للخارج اتباعها.

خطوات السفر للخارج

ويُعد التعامل مع السفارات، من أهم الخطوات سواء قبل أو بعد السفر، فهي أول خطوة يتبعها الراغب في السفر، فور الانتهاء من تجهيز كافة الأوراق المطلوبة منه، للحصول على تأشيرة الدولة التي يرغب في السفر إليها.

ومن ثم يجب على الراغب فى السفر، أن يحصل على موعد في السفارة، من خلال شركات المحمول أو شركات الكول سنتر، المتعاقدة مع تلك السفارات، على أن يُحدد الموعد قبل فترة من السفر تصل إلى 4 أشهر على الأقل، ومن الضروري عند طلب موعد من السفارة، أن يقوم الراغب في السفر، بتحديد نوع التأشيرة، الخاصة بالبلد وتحديد موعد السفر أيضا.

آليات التعامل مع السفارات

وهناك طريقة معينة للتعامل مع السفارات، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي، لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتتمثل في الآتي:

- ضرورة الذهاب إلى السفارة قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل، كي تكون متواجدًا وقت استدعاء اسمك في أي لحظة.

- تجهيز كافة الأوراق المطلوبة للسفر، وأن يكون لديك نسختين منها.

- عند الدخول إلى السفارة، يجب أن تكون مبتسما وبشوشا، خاصة عند سؤالك من قبل موظف الشباك عن بعض المعلومات.

- من الضروري أن تكون ردودك جاهزة وهادئة، حتى لو كانت الأسئلة مكررة.