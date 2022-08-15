وزير الصحة: الرئيس وجه بضرورة الاهتمام وتحسين بيئة العمل للأطباء  

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ هناك نقصًا في الكوادر الطبية ليس في مصر فقط وإنّما على مستوى العالم، مؤكدا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف الأطباء وتحسين بيئة العمل بالنسبة لهم.

وأضاف وزير الصحة، في تصريحات خاصة: «إحنا بنتعامل مع 100 مليون مواطن، وحقهم خدمة طبية كاملة، ومن حق الطبيب بيئة عمل مناسبة.. الطبيب لازم يشتغل وهو مرتاح وده حقه».

عبدالغفار: أمامنا تحدٍ كبير لتأهيل الكوادر الطبية

وتابع وزير الصحة والسكان، «أمامنا تحدٍ كبير في كيفية تأهيل الكوادر الطبية، وهناك عدة دراسات يتم العمل عليها في التوقيت الحالة؛ لمواجهة أزمة نقص الأطباء، وهناك تعاون مع مؤسسات كثيرة معنية بهذا الملف».

مشروع المجلس الصحي المصري

ونوّه وزير الصحة والسكان، بأنّ مشروع المجلس الصحي المصري حلم كبير وقارب على الانتهاء من وضع للائحة التنفيذية له، لافتا إلى أنه عند تنفيذ اللائحة التنفيذية لهذا المشروع سيتم التنسيق بين كل القطاعات المختلفة منها قطاع الطب والأسنان والصيدلة وكل القطاعات سواء في التعليم والتدريب.