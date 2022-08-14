وزير الصحة ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة.. ويؤكد تقديم الرعاية اللازمة للمصابين

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بخالص التعازي والمواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجميع المصريين في ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين بمحافظة الجيزة، الذي وقع صباح اليوم.

تقديم الرعاية الصحية للمصابين

كما تقدم الوزير بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة بموقع الحادث

وأكد وزير الصحة والسكان تقديم جميع سبل الرعاية الصحية للمصابين بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات المحيطة بموقع الحادث.