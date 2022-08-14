«التمريض»: لدينا ملفات على مكتب وزير الصحة أبرزها قانون مزاولة المهنة

تقدم مجلس نقابة التمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على توليه حقيبة وزارة الصحة رسمياً، والذي يعد تكليلًا لنجاحه خلال الأشهر القليلة الماضية فى إدارة شؤون الوزارة.

دعم أطقم التمريض

وأشارت نقيب التمريض فى بيان لها اليوم، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار كان ومازال مسانداً وداعماً لأطقم التمريض معنوياً ومادياً، لافتة إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع النقابة بالدكتور خالد عبد الغفار كان مثمراً.

أبرز ملفات نقابة التمريض

وأشارت إلى أن هناك عدد من الملفات تخص نقابة التمريض على مكتب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على رأسها قانون مزاولة مهنة التمريض، بالإضافة إلى التواصل المستمر لتطبيق الخطة الوطنية لتطوير منظومة التمريض.

وكانت نقيب التمريض، التقت مؤخرا بوزير الصحة لمناقشة مجموعة من الملفات أبرزها المراكز الخاصة والأكاديميات الوهمية غير المُعتمدة التي توهم الشباب بالحصول على شهادة معتمدة ومؤهلة للحصول على تصريح مزاولة مهنة التمريض من جانب النقابة، كما سلمت الدكتور خالد عبد الغفار، ملفا شاملا بالمراكز والأكاديميات غير المعتمدة التي رصدتها النقابة على مستوى 27 محافظة بالجمهورية.

قانون مزاولة مهنة التمريض

وطالبت المساعدة فى إصدار قانون مزاولة مهنة التمريض، كما استعرضا الخطة الوطنية لتطوير منظومة التمريض على مستوى الجمهورية، والتي قدمتها النقابة للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال جلسات الحوار الوطني.

وأوضحت أن الخطة الوطنية لتطوير منظومة التمريض تتضمن التدريب المستمر لأطقم التمريض وإصدار قانون جديد لمزاولي مهنة التمريض، وآلية تبادل الخبرات بين مصر وكافة الدول الأخرى، وإيفاد بعثات للممرضات للتدريب بالخارج، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية للتمريض من خلال وسائل الإعلام وإعداد عمل درامي على غرار مسلسل «الاختيار» يتضمن جهود الجيش الأبيض في المنظومة الصحية.