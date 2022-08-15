وزير الصحة: الرئيس صدق على 600 مليون جنيه للقضاء على قوائم الانتظار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا، للمرة الأولى منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأضاف وزير الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من الوارد ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا مرة أخرى، لكن السيطرة على الوباء، ما زالت موجودة، مشددا على أهيمة لقاحات كورونا خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

أسبوع متوسط انتظار الخضوع لعملية جراحية

وشدد وزير الصحة والسكان، على أنّ هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بقوائم الانتظار، منوهًا بتصديق الرئيس على 600 مليون جنيه لدعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، «إحنا متوسط عدد أيام العمليات بقى أسبوع، وهناك عمليات عدد أيام الانتظار 10 أيام، وفقا لنوع العملية».

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي لفيروس جدري القرود، قال وزير الصحة والسكان، إنّ مصر خالية من فيروس جدري القرود، مؤكدًا توفير كواشف لرصد وتقصي فيروس جدري القرود، إلى جانب وجود تواصل لتوفير لقاحات للفيروس، خصوصًا أن اللقاحات المتعلقة بفيروس جدري القرود ما زالت محدودة.

عبدالغفار: أمامنا 6 أشهر لوضع الخريطة الصحية لمصر

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، بأنّ أمامهم 6 أشهر لوضع الخريطة الصحية لمصر بشكلٍ عام، مؤكدًا ميكنة قطاع العلاج الحر من خلال ميكنة قطاع العلاج الحر وتقليل العنصر البشري لتخفيف الإجراءات على المواطنين، وهناك مشروع لربط بنوك الدم مع الهيئات المختلفة لتسهيل المهمة إلى المواطن.