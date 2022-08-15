رئيس التحرير

أحمد الخطيب

هشام ماجد ينفي انفصاله فنيا عن شيكو: «فيه حاجات مننفعش فيها مع بعض»

كتب:

ياسمين محمود
09:50 م | الإثنين 15 أغسطس 2022
هشام وشيكو

هشام وشيكو

كشف الفنان هشام ماجد خلال استضافته ببرنامج Et بالعربي، حقيقة انفصاله فنيا عن شيكو، بعد تداول هذه الأبناء مؤخرا.

وقال هشام ماجد: «بينا اتفاق ضمني اللي عنده مشروع حلو يعمله، أحيانا يجي مشروع لا يصلح لي ولشيكو، يصلح ليا لوحدي أو له لوحده فبنعمله، وحاليا فيه فكرة فيلم هنعمله سوا».

فيلم تسليم أهالي 

ويعرض للفنان هشام ماجد حاليا في دور العرض، فيلم تسليم أهالي، الذي حقق في أول أيام عرضه إيرادات عالية، كما نال إشادات الجمهور بسبب الطابع الكوميدي الذي امتاز به العمل.

أبطال فيلم تسليم أهالي 

 فيلم «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركتي سينرجي وروزناما. 

اقرأ المزيد:

هشام ماجد: دلال عبدالعزيز فرحت بتقديم أكشن في فيلم تسليم أهالي (فيديو)

قبل عرضه اليوم.. هشام ماجد يروج لفيلم تسليم أهالي

هشام ماجد يهنئ أكرم حسني بعودة أغنية «للي» على «يوتيوب»: حمد الله على السلامة

هشام ماجد يروج لـ«تسليم أهالي» ببوستر جديد: انتظروه في دور العرض 3 أغسطس
بقلم ياسمين محمود