هشام ماجد ينفي انفصاله فنيا عن شيكو: «فيه حاجات مننفعش فيها مع بعض»

كشف الفنان هشام ماجد خلال استضافته ببرنامج Et بالعربي، حقيقة انفصاله فنيا عن شيكو، بعد تداول هذه الأبناء مؤخرا.

وقال هشام ماجد: «بينا اتفاق ضمني اللي عنده مشروع حلو يعمله، أحيانا يجي مشروع لا يصلح لي ولشيكو، يصلح ليا لوحدي أو له لوحده فبنعمله، وحاليا فيه فكرة فيلم هنعمله سوا».

فيلم تسليم أهالي

ويعرض للفنان هشام ماجد حاليا في دور العرض، فيلم تسليم أهالي، الذي حقق في أول أيام عرضه إيرادات عالية، كما نال إشادات الجمهور بسبب الطابع الكوميدي الذي امتاز به العمل.

أبطال فيلم تسليم أهالي

فيلم «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركتي سينرجي وروزناما.