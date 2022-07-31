هشام ماجد يهنئ أكرم حسني بعودة أغنية «للي» على «يوتيوب»: حمد الله على السلامة

حرص الفنان هشام ماجد على الاحتفال بعودة أغنية «للي» للكينج محمد منير عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بعدما كان قد تم حذفها.

وشارك الفنان هشام ماجد أغنية «للي» للكينج محمد منير عبر صفحته الخاصة وهنأ من خلالها كاتب الأغنية الفنان أكرم حسني، إذ قال «حمدلله على السلامة» وحرص أكرم على الرد عليه قائلا: «الله يسلمك يا صاحبي».

عودة أغنية محمد منير

ويذكر أن موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» أعاد «للي» للكينج محمد منير مرة أخرى وذلك بعدما كان قد تم حذفها مؤخرا بسبب اتهامات تم توجيهها إلى أكرم حسني بسرقة اللحن والكلمات.

ولكن بالمستندات نجح الفنان أكرم حسني في أن يثبت أن لحن الأغنية فلكلور وليس ملك لأحد، وقانونا من حقه أن يضع اسمه عليه، كما أن المطرب الذي اتهم أكرم بالسرقة عاد مجددا، واعتذر له من خلال فيديو أمس السبت عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

تفاصيل أغنية للي

يذكر أن أغنية للي تعد التعاون الأول بين الكينج محمد منير والفنان أكرم حسني، حيث تولى كتابة كلماتها وألحانها وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وذلك تحت قيادة المخرجة مريم الباجوري، وتقول كلمات الأغنية.

سألته هل داء الولع

كان الجواب صدّه

ساق الدلال ساق الدلع

مفاتيح هواه صدّوا

ومشيت أوشوش في الودع

ولا جاني ليه ردّه

اللي فتح باب الوجع

واجب عليه ردّه

يالا و يا لالا و يا لالا يالا و يالا لِلّي

يالا و يا لالا و يا لالا يالا و يالا لِلّي