هشام ماجد يروج لـ«تسليم أهالي» ببوستر جديد: انتظروه في دور العرض 3 أغسطس

روّج الفنان هشام ماجد لفيلمه الجديد «تسليم أهالي»، وقرر صناع عمل فيلم تسليم أهالي لدنيا سمير غانم طرح الفيلم في دور العرض السينمائية المختلفة 4 أغسطس المقبل.

بوستر جديد لفيلم تسليم أهالي

ونشر هشام ماجد صورة بوستر مجمع له مع دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، ودلال عبدالعزيز، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: «تسليم أهالي 3 أغسطس في مصر وجميع سينمات الوطن العربي إن شاء الله».

واختار صناع فيلم «تسليم أهالي» أن يتمّ طرح الفيلم بعد موسم عيد الضحى، بعد الانتهاء من أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم حتي يكون جاهزًا للعرض.

دور دلال عبدالعزيز في فيلم «تسليم أهالي»

وتجسّد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز خلال فيلم «تسليم أهالي» دور موظفة في أحد المصالح الحكومية، وتقع في قصة حب مع الفنان بيومي فؤاد، وتنشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية خلال هذه العلاقة، وقد صورت دلال عبدالعزيز أحداث الفيلم قبل وفاتها بأيام، ورحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس 2021، متأثرة بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

أبطال فيلم «تسليم أهالي»

استطاع المخرج خالد الحلفاوي أن يجمع بين عدد من النجوم خلال فيلم واحد، وهما دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب.

أحداث فيلم «تسليم أهالي»

تدور في إطار تشويقي اجتماعي كوميدي، حول زوجين يريدان الهجرة إلى كندا، إذ يعمل الزوح كطبيب بشري، ولكن تدخل امرأة في حياتهما وتبدأ ملاحقتهما في كل مكان، ويأتي عرضه بعد تأجيل عرضه إلى بعد موسم عيد الأضحى المبارك 2022.