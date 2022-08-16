5 قرى تنضم لمبادرة حياة كريمة في الضبعة.. اعرف تفاصيل المشروعات

يكثف قيادات مبادرة حياة كريمة من وزارة التنمية المحلية ومحافظة مطروح من الجولات المكوكية مع أهالي القرى التي وقع عليها الاختيار في المبادرة، للتعرف على جميع احتياجاتهم، من خلال التواصل المجتمعي للوقوف على الخدمات غير المتوفرة في 5 قرى بنطاق مركز ومدينة الضبعة ضمن المراكز التي بدأت جلسات الاستماع بها بنطاق المحافظة.

5 قرى ومنطقة في الضبعة تنتظر حياة كريمة

واستمع قيادات الوحدة المركزية حياه كريمة بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة لقاءا جماهيرياً مع ممثلي أهالي مركز الضبعة، بحضور وحدة حياة كريمة بالضبعة ورؤساء القرى المستهدفة في المبادرة.

وأكد المهندس حسين السنيني منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح لـ«الوطن» أن القرى التي ستشملها مشروعات حياة كريمة في الضبعة هي «الجفيرة، وسواني سمالوس، وجلاله، والحرابي، ومنطقة سمالوس»، وتناقش قيادات حياة كريمة مع اللجان المجتمعية المشكلة من القرى المرشحة، بحضور الدكتور عادل لطفى مدير التخطيط بوحدة حياة كريمة، وجرى التعرف على جميع احتياجات القرى في القطاعات المختلفة، لأهم الخدمات في المياه والطرق والتعليم والرياضة والصرف الصحي.

23 قرية و7 مناطق تدخل حياة كريمة في مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن هناك خطط جارى وضعها للمشروعات المقترحة للتنفيذ في حياة كريمة المرحلة الثانية علي مستوى محافظة مطروح، ونجحنا في رفع عدد القرى المستفيدة من هذه المرحلة في عدة مراكز لتصل إلى 23 قرية و7 مناطق سكنية.

طلبات ممثلي الأهالي في حياة كريمة في الضبعة

وطلب ممثلي أهالي قرية حياة كريمة في الضبعة من لجنة المبادرة عدة طلبات بعد مناقشات تشاورية طويلة وهى كالتالي:-

- في قطاع المياه إنشاء محطات تحليه وتوفير سيارات فنطاس لنقل المياه للمنازل التي لا يوجد بها شبكات.

- قطاع الصرف، مد شبكات الصرف الصحي لبعض القري المحرومة.

- في قطاع الزراعة إنشاء آبار لتخزين مياه الأمطار، وصيانة الآبار الرومانية وآبار النشو.

- في قطاع الري إنشاء خزانات مياه استراتيجية سعة 1000 م3.

- في قطاع الصحة إنشاء وحدات صحية في بعض القرى، وصيانة وحدات أخرى.

- في قطاع التعليم إنشاء مدارس جديدة في القرى المحتاجة، وإجراء توسعات وزيادة فصول ببعض المدارس، وتطوير مدارس أخرى.

- في قطاع التموين إنشاء مكاتب تموين جديدة في القرى.

- في قطاع الشباب والرياضة إنشاء مباني في مراكز الشباب، وملاعب نجيل صناعى.

- في قطاع التضامن الاجتماعي إنشاء وحدات اجتماعية جديدة بالقرى.

- في قطاع الكهرباء مد التجمعات السكانية بالقري بمحولات كهرباء ذات قدرة تستوعب عدد السكان، وإجراء صيانة الشبكات.

- في قطاع الإسعاف، إنشاء نقاط إسعاف جديدة ودعمها بسيارات إسعاف جديدة.

- في قطاع الطرق إنشاء طرق جديدة لربط التجمعات ببعضها مع الطرق المؤدية للطريق الدولي الساحلي.

- رفع كفاءة بعض مباني الوحدات المحلية القروية القديمة.