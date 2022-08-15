منسق حياة كريمة: «الأهالي مش مصدقين نفسهم بالقوافل الطبية.. حاجة تفرح»

قال إسلام جبر، منسق حياة كريمة في كفر الشيخ، إن القوافل الطبية في المحافظة، تجر بالتنسيق مع الصحة والجامعة هناك، موضحا أن مركز الحامول انضم للمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، التي ستبدأ خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القافلة الطبية التي تواجدت في الحامول، شهدت وجود أطباء في مختلف المجالات، لكشف وعلاج المواطنين باستثناء أجهزة الأشعة ولكن يتم تحويل الأشخاص لعمل الأشعة في المستشفى الجامعي.

التعريف بمواعيد القوافل الطبية

أضاف «جبر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم، أن هناك جدول طبي موضوع للقوافل الطبية لتغطية كل مناطق المحافظة، لافتا إلى إبلاغ موعد القافلة ومكانها للتجمعات للاستعداد للكشف فيها، وإجراء التحاليل الطبية مع النداء في المساجد للتعريف بوجود القافلة حتى يستطيع أي مواطن الكشف للتأكد من صحته وعلاج الأمراض المزمنة.

فرحة الأهالي في المحافظة

أوضح منسق حياة كريمة في كفر الشيخ، أن القوافل تستهدف القرى الموجودة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة وكذلك القرى التي ستندرج في المرحلة الثانية، متابعا: «الأهالي مش مصدقة نفسها إن الكشف مجاني وصرف الأدوية مجانا، والتحويل للعلاج على المستشفيات، في كمية دعوات للقيادة السياسية والمسئولين عن حياة كريمة كثيرة، حاجة تفرح يعني، وإحنا بجانب مشاريع التنمية والصحة شغالين على الجانب الإنساني، من خلال مساعد كراتين الخير على المحتاجين ومساعدة الشباب المقبلين على الزواج وإيصال أجهزة مساعدة لبعض الناس، مطوبس كان المركز الوحيد في المرحلة الأولى بيوجد فيه 5 وحدات محلية بـ 18 قرية أم بعدد مشاريع 585 مشروع في مختلف المجالات».