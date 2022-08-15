ممثل الجالية المصرية في الإمارات: «الهجرة» ربطت المسافرين ببلدهم الأم

قال محمد عبدالرازق ممثل الجالية المصرية بالإمارات، إن المصريين في الخارج تأثروا بالوزيرة السابقة نبيلة مكرم لأنها احتضنتهم وربطتهم ببلدهم الأم، مبينًا أن الوزيرة بذلت مجهود كبير وكانت سلاح من أسلحة التصدي لمن يهاجمون مصر، وجعلت المواطنين في الخارج لديهم شغف من أجل زيارة البلاد، ومتابعة تطورات الحادثة في الجمهورية الجديدة.

تبادل وزاري بشكل مشرف

وأضاف «عبد الرازق» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مراسم تسليم وتسلم بين الوزيرة القديمة والجديدة، واجهة ثقافية من أجل إخبار دول العالم بوجود خطة مستمرة في دولة المؤسسات في الجمهورية الجديدة.

فخر بما يحدث في مصر

بدوره أوضح نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، أنه حضر مؤتمر الكيانات والجاليات مرتين من قبل ويستعد غدًا لحضور الثالث في ظل التعاون بين المصريين في الخارج لمساندة بلادهم الأم من خلال عدة ملفات مثل «مصر تستطيع بالتعليم»، و«مصر تستطيع بالصناعة»، متابعًا: « لازم تحجز مكانك في الجمهورية الجديدة ومحصلش في العالم إن يتم بناء مدينة بالكامل في الوقت السريع ده».

ولفت إلى أن «مصر بها مستوى عالي في الطرق بنشوف بلدنا نفتخر بيها وبنشكر الرئيس السيسي على هذا الأمر وولادي بقوا فخورين بمصر وأصحابه اتبسطوا وبقوا عايزين يجوا السنين الجاية تاني وساعدنا مستثمرين استثمروا 8 مليون دولار».